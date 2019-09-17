Son Dakika Haberleri: Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor
Son Dakika Güncel Haber

Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor

1 saat önce

NEW Rusya'da yaşayan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor, System.String[]

NEW Rusya'da yaşayan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Snowden, Amerikan CBS televizyonuna ABD'ye geri dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminden af değil sadece adil yargılama talep ettiğini belirten Snowden, "ABD'ye geri dönmek istiyorum, nihai hedef bu. Hayatımın geri kalanını hapishanede geçireceksem üzerinde anlaşmamız gereken tek talebim adil yargılanmam, ancak Amerikan yönetimi bunun güvencesini vermiyor çünkü kamu yararı savunmasından faydalanmama müsaade etmeyecek." dedi.

Snowden'ın anılarını yazdığı "Permanent Record" adlı kitabı ise bugün piyasaya çıkıyor.

Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın yayımladığı örgüt içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.

Snowden, 2013 yılından beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Edward Snowden, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 06:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edward Snowden, adil yargılanırsa ABD'ye dönmek istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]