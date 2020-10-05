Edwin Gyasi: "Oynamak için sabırsızlanıyorum" - Son Dakika

Edwin Gyasi: "Oynamak için sabırsızlanıyorum"

Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Edwin Gyasi, oynamak ve mücadele etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Edwin Gyasi:

Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Edwin Gyasi, oynamak ve mücadele etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Hızlı ve birebirde etkili bir oyuncu olduğunu belirten Edwin Gyasi, "Ne tür bir oyuncu olduğumla ilgili en güçlü silahımın hızım ve birebirdeki becerilerim olduğunu söyleyebilirim. Gol atabilen ve taraftarı coşturabilen bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Samsunspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Edwin Gyasi, "Samsunspor'u elbette ki daha önce duydum. Daha önce yıllarca Süper Lig'de oynadığını biliyorum. Ne yazık ki son birkaç yıl ikinci ligdeydi. Şu an ise birinci ligdeyiz. ve şimdi ise hedef tekrardan Süper Lig'e çıkmak yani ait olduğu yere. Elbette ki mutlu oldum. Özellikle ateşli bir taraftarının olması, güzel bir stadyuma sahip olması ve kulübün çok profesyonel olması beni mutlu etti. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal ile tanışma fırsatım oldu. Çok iyi insanlar. Bana Samsunspor'la ilgili ve benimle ilgili olan planlarını anlattılar ve gerçekten çok etkilendim" diye konuştu.

Samsun'un insanlarının çok cana yakın olduğunu ve dürüm ile kebabı çok sevdiğini ifade eden Edwin Gyasi, "Samsun'u gezme fırsatım oldu. Sakin bir şehir. Sakin atmosfere sahip bir şehir. Ben Amsterdamlıyım ve orası çok hareketli. Amsterdam'a oranla burası daha sakin. Türk insanı çok cana yakın. Dürüm, kebap veya diğer yemekler olsun çok lezzetli. Buraya gelmeden önce buradan kimseyi tanımıyordum. Çok şanslıyım çünkü kulüpte Flemenkçe konuşan iki oyuncu var. Gerek onlar gerek tercümanımız İlker bana çok şey anlattılar. Diğer takım arkadaşlarım da çok iyi ve beni çok iyi karşıladılar. Kendimi evde gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Oynamak için sabırsızlandığını belirten Edwin Gyasi, "Sakatlıklar elbette olabiliyor ve futbolun bir parçası. Elbette ki kimse sakatlanmak istemez ama ne yazık ki sakatlandım ve bu benim için çok zor oldu. Oynamayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü kendimi hocamıza, takıma ve herkese göstermek istiyorum. Tekrardan oynamak ve mücadele etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Edwin Gyasi, "Takımın hedefi ile ilgili olarak gerek Samsun'daki ve gerek Samsun dışında birçok insanın, takımın tekrardan ait olduğu yere, Süper Lige çıkmasını istediğini biliyorum. Benim temennim, isteğim ve çabam da bu yönde olacak. Ki buraya gelmemdeki sebep de buydu. Taraftarımıza mesaj olarak bir şey söylemem gerekiyorsa, sezon boyunca arkamızda dursunlar ve hep birlikte alacağımız galibiyetlerle sezonu mutlu bir şekilde bitireceğimizden eminim" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Edwin Gyasi: Oynamak için sabırsızlanıyorum
Edwin Gyasi: Oynamak için sabırsızlanıyorum

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edwin Gyasi: 'Oynamak için sabırsızlanıyorum' - Son Dakika Spor

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