Eee ve Aeee Bilgi Sistemi - İthalat Beyan, Piyasaya Sürme, Ek-3 ve Ek-5 Beyanı - Son Dakika

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetmeliği kapsamında Madde 9 "Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yükümlülükleri" başlığı altında üretici yükümlülüğü olarak tanımlanan beyanların (bir önceki seneye ait ithalat beyanları, bir önceki seneye ait piyasa sürülen ürünlere ilişkin beyanlar ile bahse konu Yönetmeliğin EK-3'ün de ve Ek-5'in de yer alan beyanların) giriş süreleri Bakanlığımıza gelen yoğun talepler üzerine 31. 07. 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 31. 07. 2021 den itibaren sistem veri girişine tekrar kapatılacaktır. Bilgilerinize duyurulur.