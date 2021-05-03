Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika

Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

03.05.2021 20:43
Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar, System.String[]

EEG, Elektroensefalografi olarak adlandırılmaktadır.

EEG, Elektroensefalografi olarak adlandırılmaktadır. Beyindeki elektriksel etkinliğin değerlendirilmesi için EEG kullanılır. EEG testi de beyinde meydana gelen elektriksel dalgalanmalarını cihaz yolu ile ölçer. Bu test sayesinde beyin fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunur.

EEG Nedir ve Nasıl Çekilir?

İnsanlardaki sinir sisteminde yaklaşık 10 milyar sinir hücresi bulunuyor. Sinir hücrelerinin çoğu beyinde geri kalan kısmı vücut ile omurga kısmında bulunur. Sinirler arasında bulunan iletişim beyin bölgesinde elektriksel dalgalanmalar meydana getirir. EEG testi de tüm bu oluşan durum ile ilgilidir. EEG testi sayesinde beyindeki elektriksel dalgalanmalar da cihaz yardımı ile ölçülmektedir. Bu sayede beyindeki tüm fonksiyonlar ile ilgili fikir sahibi olunur.

EEG testi sayesinde beyindeki elektriksel aktiviteler de ölçülebilir. EEG çekimi sırasında elektrotlar pasta denilen özel yapıştırıcı ile saçlı kafa derisine yapıştırılır. Bazen de bu iki kulak memesinin üzerine yapıştırılır. Beyne elektrik vermeyen bu EEG çekiminde beyinde bulunan elektriksel aktivite ölçülür. EEG çekimi ağrılı olmaz. Bunun için rahat ve kolay bir şekilde EEG çekimi de yapılabilir.

EEG hekimin isteği doğrultusunda uyurken ve ya hasta uyanık bir durumda iken de çekilebilir. EEG çekiminde de bazı durumlar öne çıkar. Özellikle EEG çekiminde hasta uyku sırasında, uyanıklık sırasında ve ya bir resme bakılırken de çeşitli işlemler istenebilir.

EEG Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar?

EEG genel olarak epilepsi ve beyinde meydana gelen bozuklukları saptamak için hekim kontrolünde EEG çekilebilir. Beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesi için EEG kullanılır. Bu sayede herhangi bir hastalık olup olmadığı saptanır. Beyinsel bir hastalık olduğu takdirde beyinde bulunan elektriksel aktivitelerde bozulmalar olabilir.

EEG çekilerek epilepsi, beyin tümörleri ve beyin iltihapları tespit edilebilir. Aynı zamanda kafa yaralanmaları sonucu ortaya çıkan beyin travması ile nöropsikiyatrik bozuklukların tespitinde de EEG çekilmektedir. Demans ile hafıza problemleri yaşayan kişilerde de EEG çekilir.

Özellikle psikiyatrik hastalıklar, uyku bozuklukları ve inme gibi durumlarda EEG çekilerek beyindeki aktiviteler tespit edilir. Özellikle de komadaki hastalarda da EEG çekimi kullanılmaktadır. Bazı ameliyatlar sırasında da beyin aktivitelerinin ölçümü için EEG çekimi kullanılmaktadır. Epilepsi hastalığının tespiti için de EEG kullanılıyor.

EEG Testi ile İlgili Merak Edilenler Nelerdir?

Beyinsel fonksiyonların ölçümü için EEG testi yapılıyor. Hekimler çok fazla EEG testini önermiyorlar. Hastalar tarafından da çok fazla bilinmeyen EEG testi güvenilir ve ağrısız bir test olarak biliniyor. Bazı durumlarda epilepsi nöbetlerini izlemek için de EEG testi istenebiliyor. EEG testi yapılırken bu testi uygulayan kişilerin gereken eğitimleri almış olması gerekiyor. EEG testi çekimi yapılırken hastanın nöbet geçirmesi durumunda eğitim almış olan sağlık görevlileri hastaya müdahale etmelidir. Buna göre EEG testi yapan kişiler hasta nöbet geçirirken de ne yapması gerektiğini bilmelidir.

EEG testi yapılırken vücuda elektrik verildiği düşünülse de bu test sırasında vücuda elektrik verilmez. Buna göre yalnızca beyinde bulunan elektriksel aktiviteler cihaza aktarılır. Tam bu sırada kişide çok kısa süreli bir rahatsızlık hissi oluşabilir. EEG sonuçları da doğru bir şekilde değerlendirilir. Buna göre beyindeki dalga değişimleri sonuçları hekimler tarafından değerlendirilir. Bu şekilde hastanın migren, uyku bozukluğu ve ya yaşadığı hastalık ile ilgili detaylı bilgi verir.

Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

Epilepsi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement