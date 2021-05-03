Eeg Nedir ve Nasıl Çekilir? Eeg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

EEG, Elektroensefalografi olarak adlandırılmaktadır. Beyindeki elektriksel etkinliğin değerlendirilmesi için EEG kullanılır. EEG testi de beyinde meydana gelen elektriksel dalgalanmalarını cihaz yolu ile ölçer. Bu test sayesinde beyin fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunur.

EEG Nedir ve Nasıl Çekilir?

İnsanlardaki sinir sisteminde yaklaşık 10 milyar sinir hücresi bulunuyor. Sinir hücrelerinin çoğu beyinde geri kalan kısmı vücut ile omurga kısmında bulunur. Sinirler arasında bulunan iletişim beyin bölgesinde elektriksel dalgalanmalar meydana getirir. EEG testi de tüm bu oluşan durum ile ilgilidir. EEG testi sayesinde beyindeki elektriksel dalgalanmalar da cihaz yardımı ile ölçülmektedir. Bu sayede beyindeki tüm fonksiyonlar ile ilgili fikir sahibi olunur.

EEG testi sayesinde beyindeki elektriksel aktiviteler de ölçülebilir. EEG çekimi sırasında elektrotlar pasta denilen özel yapıştırıcı ile saçlı kafa derisine yapıştırılır. Bazen de bu iki kulak memesinin üzerine yapıştırılır. Beyne elektrik vermeyen bu EEG çekiminde beyinde bulunan elektriksel aktivite ölçülür. EEG çekimi ağrılı olmaz. Bunun için rahat ve kolay bir şekilde EEG çekimi de yapılabilir.

EEG hekimin isteği doğrultusunda uyurken ve ya hasta uyanık bir durumda iken de çekilebilir. EEG çekiminde de bazı durumlar öne çıkar. Özellikle EEG çekiminde hasta uyku sırasında, uyanıklık sırasında ve ya bir resme bakılırken de çeşitli işlemler istenebilir.

EEG Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar?

EEG genel olarak epilepsi ve beyinde meydana gelen bozuklukları saptamak için hekim kontrolünde EEG çekilebilir. Beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesi için EEG kullanılır. Bu sayede herhangi bir hastalık olup olmadığı saptanır. Beyinsel bir hastalık olduğu takdirde beyinde bulunan elektriksel aktivitelerde bozulmalar olabilir.

EEG çekilerek epilepsi, beyin tümörleri ve beyin iltihapları tespit edilebilir. Aynı zamanda kafa yaralanmaları sonucu ortaya çıkan beyin travması ile nöropsikiyatrik bozuklukların tespitinde de EEG çekilmektedir. Demans ile hafıza problemleri yaşayan kişilerde de EEG çekilir.

Özellikle psikiyatrik hastalıklar, uyku bozuklukları ve inme gibi durumlarda EEG çekilerek beyindeki aktiviteler tespit edilir. Özellikle de komadaki hastalarda da EEG çekimi kullanılmaktadır. Bazı ameliyatlar sırasında da beyin aktivitelerinin ölçümü için EEG çekimi kullanılmaktadır. Epilepsi hastalığının tespiti için de EEG kullanılıyor.

EEG Testi ile İlgili Merak Edilenler Nelerdir?

Beyinsel fonksiyonların ölçümü için EEG testi yapılıyor. Hekimler çok fazla EEG testini önermiyorlar. Hastalar tarafından da çok fazla bilinmeyen EEG testi güvenilir ve ağrısız bir test olarak biliniyor. Bazı durumlarda epilepsi nöbetlerini izlemek için de EEG testi istenebiliyor. EEG testi yapılırken bu testi uygulayan kişilerin gereken eğitimleri almış olması gerekiyor. EEG testi çekimi yapılırken hastanın nöbet geçirmesi durumunda eğitim almış olan sağlık görevlileri hastaya müdahale etmelidir. Buna göre EEG testi yapan kişiler hasta nöbet geçirirken de ne yapması gerektiğini bilmelidir.

EEG testi yapılırken vücuda elektrik verildiği düşünülse de bu test sırasında vücuda elektrik verilmez. Buna göre yalnızca beyinde bulunan elektriksel aktiviteler cihaza aktarılır. Tam bu sırada kişide çok kısa süreli bir rahatsızlık hissi oluşabilir. EEG sonuçları da doğru bir şekilde değerlendirilir. Buna göre beyindeki dalga değişimleri sonuçları hekimler tarafından değerlendirilir. Bu şekilde hastanın migren, uyku bozukluğu ve ya yaşadığı hastalık ile ilgili detaylı bilgi verir.