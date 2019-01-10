Son Dakika Haberleri: Eektrik Kesintilerini Yol Kapatarak Protesto Ettiler

Eektrik Kesintilerini Yol Kapatarak Protesto Ettiler

1 saat önce

ŞANLIURFA'da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.

Eektrik Kesintilerini Yol Kapatarak Protesto Ettiler, System.String[]
ŞANLIURFA'da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.

Yusufpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişilik esnaf, elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı. Eylemci grup saksı, el arabaları ve merdivenle yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe açıp grubu DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından esnaf grubu eylemlerine son vererek, iş yerlerine döndü. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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