Eektrik Kesintilerini Yol Kapatarak Protesto Ettiler

ŞANLIURFA'da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.

ŞANLIURFA'da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.



Yusufpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişilik esnaf, elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı. Eylemci grup saksı, el arabaları ve merdivenle yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe açıp grubu DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından esnaf grubu eylemlerine son vererek, iş yerlerine döndü. - Şanlıurfa

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