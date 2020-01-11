EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye - Son Dakika

EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye

6 saat önce

İstanbul Eflanililer Derneği (EF-DER) tarafından Eflani ilçesindeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.

EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye, System.String[]

İstanbul Eflanililer Derneği (EF-DER) tarafından Eflani ilçesindeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.

EF-DER Başkanı Abdullah Adatepe, yaptığı açıklamada, dernek olarak Eflani'deki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye, "dilek ağacı" projesi kapsamında çocukların isteklerine göre çeşitli hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Her zaman Eflanili öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Adatepe, proje kapsamında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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