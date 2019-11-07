EFC Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası hafta sonu İstanbul'da yapılacak

Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası, 9- 10 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 12 ülkeden 156 eskrimci mücadele edecek.

EFC ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, İtalya, Kazakistan, Romanya, Singapur, Slovenya ve Ukrayna'dan sporcular katılacak.

Yakacık İTO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek uluslararası turnuvada 9 Kasım Cumartesi günü erkek kılıç kategorisinde bireysel, kadınlar kılıçta ise takım müsabakaları yapılacak.

Turnuvada ayrıca 10 Kasım Pazar günü kadınlar bireysel ve erkek kılıç takım müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye 42'si kadın toplam 98 eskrimciyle madalya arayacak.