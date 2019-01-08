Son Dakika Haberleri: Efe, Beşiktaş'ta Parlıyor

Efe, Beşiktaş'ta Parlıyor

1 saat önce

Erdek'li 11 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Varlık, Beşiktaş U11 takımıyla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

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Erdek'li 11 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Varlık, Beşiktaş U11 takımıyla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

Beşiktaş'ın futbolda gelecek vaat eden çocukları küçük yaşta keşfedip takımına katmak adına İstanbul'da düzenlediği seçmelerde başarısıyla dikkat çekip bundan 3 yıl önce 8 yaşında siyah-beyazlı takıma dahil olan Efe Varlık, yetenekleriyle kısa sürede göz doldurdu.

Halen Beşiktaş U11 takımının lisanslı futbolcusu olan Varlık, takımıyla birlikte gittiği Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde düzenlenen turnuvalarda da başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekmesini bildi. Hayalini kurduğu Kara Kartal'a transfer olan 2008 doğumlu Efe Varlık, çok mutlu olduğunu söylerken, transfer sürecini şöyle anlattı:

"Erdek'ten İstanbul'a her hafta giderek takımımın antrenmanlarına katılıyorum. Küçük yaşlarda özel ilgim ve merakımla başladığım futbolu ailemin ve yakın çevremin desteği ile sürdürdüm. Kısaca, futbol benim hayatımın her köşesinde. İstanbul da yapılan seçmelere katılarak Beşiktaş'ta oynamayı başardım ve Erdek'i en güzel şekilde temsil ettim. En büyük isteğim, formasını terlettiğim Beşiktaş'ın A Takımı'na kadar yükselip, daha büyük liglerde ve büyük takımlarda futbol oynamak." - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Spor
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