Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak - Son Dakika

Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak

"Zor bir sezon olacak""Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var""Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz"Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, hiç kimsenin beklemediği işleri başarıp, formaya ve armaya layık bir takımı sahaya yansıtmak...

Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak, System.String[]

"Zor bir sezon olacak"

"Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var"

"Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, hiç kimsenin beklemediği işleri başarıp, formaya ve armaya layık bir takımı sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi. Barbekü etkinliği öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Güven, ilk dileğinin sezonun sağlıklı bir şekilde başlayıp bitmesi olduğunu dile getirerek, "Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok zor ve sıkıntılı. Önünüzü çok fazla göremiyorsunuz. Seyirci yok, her hafta teste giriyorsunuz. Testten sonra oyuncunuz pozitif çıkacak mı, siz pozitif çıkacak mısınız, oyuncu kaç hafta oynamayacak, bir sürü bilinmezin içine giriyoruz. Zor bir sezon olacaktır, çok daha farklı olacak. Sonunda da mutlu bir şekilde, istediğimiz bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz, tabii ki seyircilerimizle birlikte" ifadelerini kullandı."ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİĞİMİZ 2 OYUNCU VAR""Her sezonun kendine göre bir hikayesi oluyor" diyen Efe Güven, şöyle konuştu: "Bu sezonun da kendisine göre bir hikayesi var. Covid-19 süreci, takımdaki oyuncuların ayrılması, yeni bir takım kurmamız, rakiplerimizin iyi takviyeler yapması, beklediğimizin üzerinde bütçelerin harcanması... Bunlar farklı sezon olacağı yönündeki sinyalleri verdi. Yeni kurulduk, Hartley gibi çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik, Eda'yı da kaybettik. Bria Hartley şu yüzden önemliydi, geçen sezon çok iyi yakaladığımız bir iskeletten sadece Bria'yı tutabilmiştik. Bria'nın ABD'deki sakatlığından dolayı çok sıkıntı yaşadık, Bria, Avrupa pasaportuyla oynuyordu, iki Amerikalımız vardı. O sakatlandıktan sonra transfer sürecine girdik ama vakit geçtiği için bu süreçte birini getirmek çok zorlaşıyor. Bu seçenekler arasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var. Ligin başlamasına da 16 gün kaldı. Zor bir sezon olacaktır. Bu sezonki hedeflerimiz de hiç kimsenin beklemediği işleri başarıp, bu formaya ve armaya layık bir takımı sahaya yansıtmak. Bu sezon şu yüzden zor olacaktır; yeni bir takımız, tekrar baştan kurulduk. Son dakikada 2 oyuncu transfer etmeye çalışıyoruz, hazırlık da yapamıyorsunuz, bir yerlere de gidemiyoruz Covid-19 salgını nedeniyle. Yöneticilerimizle aldığımız karar gereği bir yere çıkmadık, kendi içimizde hazırlık yaptık. Bilinmezlerle dolu bir sezon olacak, bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman 2-3 hafta ondan faydalanamıyorsunuz, aynı şey bizim için de geçerli.""UZUN VADELİ DÜŞÜNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şubenin yeni yöneticileri Oyun Özer, Dorukhan Acar ve İlber Aydemir ile sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Güven, "Bundan önceki yöneticilerimizle nasıl çalışıyorsak, şu andaki yöneticilerle de aynı çalışıyoruz. Bir önceki yöneticilerimize de ben teşekkür ediyorum, bu görevi bana onlar layık görmüşlerdi. Yeni yöneticilerimiz Oytun Bey, Dorukhan Bey, İlber Bey, sürekli iletişim halindeyiz. Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz. Bu sezonu kazasız bir şekilde atlatıp, geçen sezon olduğu gibi EuroLeague'e kalmak istiyoruz. Sezonun gidişatına göre de hedefi belirlemek istiyoruz. Şu anda lig başlamadığı için, takımlar nasıl hazırlık yaptılar, nasıl bir şekilde lige girecekler ve yabancılar nasıl katkı verecek? Biraz da ligin başlangıcından sonra bu sürecin de ligi nasıl etkileyeceğini gördükten sonra hedefi belirlemek daha gerçekçi olacak. Yaşanacak sakatlıklar ve hastalıklar ligin gidişatını çok etkileyecektir. Ama bizim hedefimiz her zaman Galatasaray'ın hak ettiği yere gelmesi olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray, oyunlar, Kadın, EFE, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye Korona testi pozitif çıkınca 4. kattan atlayan kadın, şans eseri kurtuldu Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu
Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic'i kadrosuna kattı         
16:17
Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı         
15:58
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir         
15:08
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei