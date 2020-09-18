Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak

"Zor bir sezon olacak"

"Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var"

"Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, hiç kimsenin beklemediği işleri başarıp, formaya ve armaya layık bir takımı sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi. Barbekü etkinliği öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Güven, ilk dileğinin sezonun sağlıklı bir şekilde başlayıp bitmesi olduğunu dile getirerek, "Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok zor ve sıkıntılı. Önünüzü çok fazla göremiyorsunuz. Seyirci yok, her hafta teste giriyorsunuz. Testten sonra oyuncunuz pozitif çıkacak mı, siz pozitif çıkacak mısınız, oyuncu kaç hafta oynamayacak, bir sürü bilinmezin içine giriyoruz. Zor bir sezon olacaktır, çok daha farklı olacak. Sonunda da mutlu bir şekilde, istediğimiz bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz, tabii ki seyircilerimizle birlikte" ifadelerini kullandı."ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİĞİMİZ 2 OYUNCU VAR""Her sezonun kendine göre bir hikayesi oluyor" diyen Efe Güven, şöyle konuştu: "Bu sezonun da kendisine göre bir hikayesi var. Covid-19 süreci, takımdaki oyuncuların ayrılması, yeni bir takım kurmamız, rakiplerimizin iyi takviyeler yapması, beklediğimizin üzerinde bütçelerin harcanması... Bunlar farklı sezon olacağı yönündeki sinyalleri verdi. Yeni kurulduk, Hartley gibi çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik, Eda'yı da kaybettik. Bria Hartley şu yüzden önemliydi, geçen sezon çok iyi yakaladığımız bir iskeletten sadece Bria'yı tutabilmiştik. Bria'nın ABD'deki sakatlığından dolayı çok sıkıntı yaşadık, Bria, Avrupa pasaportuyla oynuyordu, iki Amerikalımız vardı. O sakatlandıktan sonra transfer sürecine girdik ama vakit geçtiği için bu süreçte birini getirmek çok zorlaşıyor. Bu seçenekler arasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Anlaşma aşamasına geldiğimiz 2 oyuncu var. Ligin başlamasına da 16 gün kaldı. Zor bir sezon olacaktır. Bu sezonki hedeflerimiz de hiç kimsenin beklemediği işleri başarıp, bu formaya ve armaya layık bir takımı sahaya yansıtmak. Bu sezon şu yüzden zor olacaktır; yeni bir takımız, tekrar baştan kurulduk. Son dakikada 2 oyuncu transfer etmeye çalışıyoruz, hazırlık da yapamıyorsunuz, bir yerlere de gidemiyoruz Covid-19 salgını nedeniyle. Yöneticilerimizle aldığımız karar gereği bir yere çıkmadık, kendi içimizde hazırlık yaptık. Bilinmezlerle dolu bir sezon olacak, bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman 2-3 hafta ondan faydalanamıyorsunuz, aynı şey bizim için de geçerli.""UZUN VADELİ DÜŞÜNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şubenin yeni yöneticileri Oyun Özer, Dorukhan Acar ve İlber Aydemir ile sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Güven, "Bundan önceki yöneticilerimizle nasıl çalışıyorsak, şu andaki yöneticilerle de aynı çalışıyoruz. Bir önceki yöneticilerimize de ben teşekkür ediyorum, bu görevi bana onlar layık görmüşlerdi. Yeni yöneticilerimiz Oytun Bey, Dorukhan Bey, İlber Bey, sürekli iletişim halindeyiz. Uzun vadeli düşünmeye çalışıyoruz. Bu sezonu kazasız bir şekilde atlatıp, geçen sezon olduğu gibi EuroLeague'e kalmak istiyoruz. Sezonun gidişatına göre de hedefi belirlemek istiyoruz. Şu anda lig başlamadığı için, takımlar nasıl hazırlık yaptılar, nasıl bir şekilde lige girecekler ve yabancılar nasıl katkı verecek? Biraz da ligin başlangıcından sonra bu sürecin de ligi nasıl etkileyeceğini gördükten sonra hedefi belirlemek daha gerçekçi olacak. Yaşanacak sakatlıklar ve hastalıklar ligin gidişatını çok etkileyecektir. Ama bizim hedefimiz her zaman Galatasaray'ın hak ettiği yere gelmesi olacak" diyerek sözlerini noktaladı.