Efe Güven: "Maçı Kaybettiğimiz İçin Üzgünüz"
46 dakika önce
- Efe Güven: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"İSTANBUL - Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe derbisibi kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi.
- Efe Güven: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"
İSTANBUL - Galatasaray
Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe
derbisibi kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 68-60 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Efe Güven ile oyunculardan Sinem Ataş
açıklamada bulundu. Galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik eden Efe Güven, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki Kadınlar FIBA Eurocup maçının hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacağız" diye konuştu.
Güven, maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Kadın Basketbol A Takım Menajeri Didem Akın
ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise, "Söylenecek bir şey yok. Maç içinde öyle gerginlikler oluyor" diye cevap verdi.
Sinem Ataş ise kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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