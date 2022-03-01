OKUL DÖNÜŞÜ KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN EFE, BAŞINDAN YARALANDI - Son Dakika

Isparta'da, dün okuldan evine dönerken, sahibinin gezdirdiği Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Ahmet Efe Erol (13), başından yaralandı.

Başında 3 ısırık olduğu belirlenen Ahmet Efe, hastanede tedavi gördü. Çünür Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında okuldan çıkıp, 3 arkadaşıyla evine giden Ahmet Efe Erol'a, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği Kangal köpeği saldırdı. Ahmet Efe'yi yere düşürdükten sonra başını dişleyen köpek, sahibi tarafından güçlükle kontrol edildi. Saldırı sonrası korku yaşayan Ahmet Efe, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibi tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin incelemesi sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpeğin 10 gün boyunca karantinaya alınması için sahibine talimat verdi. Sahibi ile köpeğin bakımının yapıldığı inşaatın şantiye sorumlusu da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ahmet Efe Erol, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

MAHALLEDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR

Köpek, bakımının yapıldığı inşaat alanında gözlem altında tutulurken, belediye ekipleri de mahalledeki küpesiz köpekleri toplamaya başladı. Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, mahalledeki başıboş ve küpesiz köpekleri iğneyle uyuşturduktan sonra rehabilitasyon için hayvan barınağına götürdü.

'BAŞINDA 3 ISIRIK VAR'

Ahmet Efe'nin teyzesi Gülay Güler, "Dünden bu yana şoktayız. Çocuğun başının 3 yerinde ısırık var. Her şeyden önemlisi travma geçiriyor. Burada bir hayli başıboş köpek var. Bana da iş yeri önünde birkaç kez saldırdılar. Ben de köpekleri çok severim ama kalabalık sürüler halinde gezen köpeklerden endişe duyuyoruz" dedi.

Mahalle muhtarı Hasan Derebek de sahipsiz köpeklerle ilgili Isparta Belediyesi yetkilileriyle zaman zaman görüşme yaptığını anlatarak, "Maalesef üzücü bir olay yaşadık. Saldıran köpek sahipli bir köpek. Belediye ekipleri aşısız olanları toplayıp, sonra geri bırakmak zorunda kalıyor. Hayvanları Koruma Kanunu bunu gerektiriyor. Mahallemizde 3 okul var ve halk tedirgin olduğu için bize şikayetlerini iletiyor" diye konuştu

Çünür Mahallesi'nde oturan İsmail Türker de daha önce yaşadığı olayı anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde 3 kıza köpekler saldırdı. Ben kurtardım. Burada köpek çok. Başıboş köpeğin ne yapacağı belli olmaz" dedi.