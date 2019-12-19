Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek - Son Dakika

Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek

6 saat önce

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp, yarın baba ocağı Karacasu'da babaannesinin yanında toprağa verilecek.

Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek, System.String[]

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp, yarın baba ocağı Karacasu'da babaannesinin yanında toprağa verilecek.

1 Aralık'ta Bursa Uludağ ilçesine tırmanış için giden Aydın amatör dağcı Efe Sarp (37) ve arkadaşı Mert Alparslan'ın (31) cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Efe Sarp'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'a doğru yola çıktı.

Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Efe Sarp'ın, yarın baba ocağı Karacasu ilçesinde Cuma Namazı sonrası düzenlenecek cenaze törenin ardından yıllar önce kaybettiği babaannesinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

(Özgür Dedeoluk/İHA)

Karacasu, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp cerrahından gezen tavuklarla ilgili ezber bozan sözler: Hastalık bulaşabilir
Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti İznik'te eski çöplüğe dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe neden oldu Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:20 "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:20 "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Son Dakika
16:20 Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Son Dakika
16:16 Minikler Şire Pazarını gezdi - Son Dakika
16:15 Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]