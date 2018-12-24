Son Dakika Haberleri: Efe Spor Evinde Mağlup Oldu

Efe Spor Evinde Mağlup Oldu

36 dakika önce

Türkiye Basketbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Efe Spor, kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa ekibi Haliliye'ye 75-68 mağlup oldu.

Efe Spor Evinde Mağlup Oldu, System.String[]
Türkiye Basketbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Efe Spor, kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa ekibi Haliliye'ye 75-68 mağlup oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabada ilk periyottan itibaren Şanlıurfa ekibi Haliliye üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyodu 17-19 konuk ekibin üstünlüğü ile biten müsabakanın ikinci periyodu da 35-41 sona erdi. Üçüncü periyotta 55-55'lik skor ile eşitliği yakalayan Efe Spor dördüncü ve müsabakanın son periyodundan da 68-75 ayrılarak mağlup olan taraf oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Haliliye, Şanlıurfa, EFE, Spor
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