Son Dakika Haberleri: Efe'ye otomobil çarptı, annesi gözyaşlarına boğuldu
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Efe'ye otomobil çarptı, annesi gözyaşlarına boğuldu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, annesinin elini bırakıp, yola koşan Efe A.'ya (9) otomobil çarptı.

Efe'ye otomobil çarptı, annesi gözyaşlarına boğuldu, System.String[]


BURSA'nın İnegöl ilçesinde, annesinin elini bırakıp, yola koşan Efe A.'ya (9) otomobil çarptı. Yaralı oğlunun başında ağlayan anne Şule, "Bir şeyin yok iyisin" diyerek moral vermeye çalıştı.
Kaza, öğleden sonra, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özlem A. yönetimindeki 16 EF 351 plakalı otomobil, iddiaya göre annesi Şule A.'nın elini bırakıp caddeye çıkan Efe A.'ya çarptı. Otomobilin aynasının çarptığı çocuk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Efe A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılldı. Ambulanstan indirilirken gözyaşlarını tutamayan Efe A.'yı annesi Şule A., elinden tutup "Bir şeyin yok iyisin" diyerek teselli etti.

- Bursa
İnegöl, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: DHA
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