Efecan karaca: bir hata yaptık, beşiktaş affetmedi

"Atiba'nın pozisyonunu izleyen arkadaşlar penaltı dedi"

"Arnavutluk maçını kazanıp, Fransa ile final oynamak istiyoruz"

"Savunma yönümüzü daha çok geliştirdik"





Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Efecan Karaca, "Penaltı pozisyonu saha içinde çok gözükmedi. Ama içeride izleyen arkadaşlar penaltı olduğunu söylediler" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir ilk yarı oynadıklarını ifade eden Efecan Karaca, "Aslında ilk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın penaltıya kadar pozisyonu yoktu. Ama bir hatamızda Beşiktaş gibi büyük bir takım affetmedi. Penaltıdan sonra risk almamız gerekti, risk alınca da ikinci golü kalemizde gördük. İlk mağlubiyetimizi aldık. İyi gidiyorduk ve hala da lideriz. Artık bu maçı unutup, milli arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sonra da Rizespor maçına odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

"ATİBA'NIN POZİSYONUNU İZLEYEN ARKADAŞLAR PENALTI DEDİ"

Mücadelenin ikinci yarısında Alanyasporlu oyuncuların penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili soruya ise Efecan, "İzleyen arkadaşlar var pozisyonu, onlar penaltı diyor ama sahanın içinde çok gözükmedi. Hakemin kararı için yorum yapmak istemiyorum, sonuçta onlar daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"ARNAVUTLUK MAÇINI KAZANIP, FRANSA İLE FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'na da seçilen Efecan Karaca, Millilerin Arnavutluk ve Fransa ile ilgili oynayacağı maçlarla ilgili şöyle konuştu: "Arnavutluk ve Fransa ile zorlu maçlarımız var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp, Şenol hocamızın dediği gibi Fransa maçıyla final oynamak istiyoruz."

"SAVUNMA YÖNÜMÜZÜ DAHA ÇOK GELİŞTİRDİK"

Akdeniz ekibinin bu sezon yakaladığı başarının sırrı sorulan Efecan Karaca, "Bu sene defans yönümüzü daha çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Erol hocanın gelmesiyle daha iyi oynuyoruz, daha çok kapatıyoruz. Hücum gücümüz zaten iyi. Bunu defansa da yansıttık. Günümüzde iki yönlü oynamak en önemlisi. Bunu da yapınca başarı geliyor" diye konuştu.

