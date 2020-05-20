Efecan Karaca: "Erol Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırırsa başarılı olur..." - Son Dakika

Efecan Karaca: "Erol Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırırsa başarılı olur..."

Liglere ara verilmesinin takımlar üzerinde psikolojik etki oluşturacağına ve bunun bazı ekiplerde düşüşlere neden olabileceğine değinen deneyimli kanat oyuncu, "Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var.

Efecan Karaca:

Liglere ara verilmesinin takımlar üzerinde psikolojik etki oluşturacağına ve bunun bazı ekiplerde düşüşlere neden olabileceğine değinen deneyimli kanat oyuncu, "Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz hiç bir iddiası olmayan takımlara göre çok daha fazla. Biz hep bu kupanın hayalini kuruyorduk. Pandemi süreci olunca buna ara vermek zorunda kaldık. Ligler inşallah bir an önce başlar ve biz elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.


Ligde iyi bir konumda olmalarına rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Lig fikstüründen Avrupa'ya gitmek, kupaya oranla daha zor. Ligde istediğiniz yerde bitirseniz bile Avrupa'da eleme oynuyorsunuz. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bu da ayrı bir motivasyon. Kulübümüz de kazanacak biz de kazanacağız." diye konuştu.


Efecan, 7 yıldır Alanyaspor'da forma giydiğini ve bu süreçte kulübün kendisini çok geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:


"Kulüp şu anda hem maddi hem de manevi açıdan iyi bir yerde. Başkanımız ve yöneticiler çok fazla mesai harcıyor ve bu zor dönemde bile her şeye yetişmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi kulüplerde maddi sıkıntılar var ama yönetimimiz bize ödeme yapmayı başardı. Kulüpte öyle bir aile ortamı var ki bu da başarıyı beraberinde getiriyor."


- "Hayalimi gerçekleştirdim"


Efecan Karaca, uzun yıllardır çalışmasının meyvesini topladığını ve A Milli Takım'da forma giyme hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.


Süper Lig'e yükseldiklerinde ilk 10 maç kadroya dahi giremediğini hatırlatan Efecan, "Her zaman ekstra çalışıyordum. Ne kadar çok çalışırsanız Allah size daha çoğunu verir diye inancım var. Bu yüzden de ne kadar çok çalışırsam daha iyi şeyler başaracağımı biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.


Çalıştıkça ve oynamaya başladıkça kendine olan güveninin arttığını aktaran milli oyuncu, şöyle konuştu:


"Alt ligde oynarken üst ligi izleyince acaba oynar mıyım oynamaz mıyım diye kendinize sorabiliyorsunuz. Oraya çıktığınızda sizin de onlardan fazla bir eksiğiniz olmadığını görüyorsunuz. Bende ekstra çalışmam gerektiğini düşündüm ve her sene de bunu yaptım. Şimdi Süper Lig'de 4. senem. A Milli takıma kadar yükseldim ve hayalimi gerçekleştirdim. Şenol Güneş'e de bu hayalimi gerçekleştirmemde vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çalışmayı hiç bırakmayacağım. Sonuçta futbolda hiçbir zaman dün yok ve hatırlanmaz. Her zaman bugün var."



"Erol hoca Fenerbahçe'yi çalıştırırsa yüzde yüz başarılı olur"


Efecan Karaca, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörü Erol Bulut'un, sarı-lacivertlilerde başarılı olacağını söyledi.


Erol Bulut'un çok iyi bir insan olduğunu ve futbolcularına bir abi gibi yaklaştığını anlatan Efecan, " Malatya'da başarılıydı, bize geldi burada da gayet başarılı. Erol hoca için zaten her şey ortada. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı hakedecek başarıları elde etti diyebilirim. Fenerbahçe'yi de çok iyi bilen bir hoca. Karakteriyle ve hocalığıyla oraları hak edecek bir insan. İnşallah Allah gönlüne göre verir." değerlendirmesinde bulundu.


Başarılı futbolcu, Erol Bulut'un bir oyun mantalitesine sahip olduğunu ve hücum futbolunu oynatmayı sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:


"Erol hoca bize kompakt oynamayı öğretti. Geçen senelere bakarsanız 4 gol atıp 3 yiyorduk. Şimdi 3 gol atıp bir tane yiyoruz yada hiç yemiyoruz. Bunun avantajı bence çok büyük Erol Hoca açısından. Erol hoca ilk başta hücumu düşünüyor ama nasıl savunma yapmamız gerektiğini de öğretiyor. Erol hoca Fenerbahçe'yi çalıştırırsa yüzde yüz başarılı olur. Erol hocanın ekstra yabancı dili var, bu da Erol Hoca için bir avantaj. Alman disiplini derler ya gerçekten de Erol hoca için bunu söyleyebiliriz."


Federasyonun liglerin başlamasıyla ilgili verdiği karara saygı duyduğunu ifade eden Efecan, sözlerini transfer teklifleri ve milli takımla sonlandırdı:


"Geçtiğimiz yıllarda büyük takımlardan teklif aldım. Büyük takımlarla ilgili önceki senelerde teklifler geldi ama bu sene kulağıma gelen bir şey olmadı. Geçen sene sözleşmem bitiyordu ve büyük takımlardan teklifler gelmişti. Milli takımın 5 tecrübeli isminden biriyim. Milli takımda inanılmaz bir aile ortamı var. Şenol hoca geldikten sonra her kampa gittiğimde çok güzel bir arkadaşlık var. Bu da başarıyı getiriyor. Oynayan, oynamayan herkes birbirine destek oluyor. Milli takımda kalpler bir. Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. Bunda da bir hayır vardır. Sonuçta çok önemli oyuncularımız sakat. Ertelenmesi bizim için hayırlısı oldu. Bizim takım gerçekten çok inançlı ve güçlü bir takım. Hocamızın hem insanlığı hem hocalığı tartışılmaz. Tüm Türkiye de arkamızda. Şampiyonada hedefler en yukarısı."


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:22 

Son Dakika Spor Efecan Karaca: 'Erol Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırırsa başarılı olur...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek 17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri değişti İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri değişti         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu         
15:30
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti         
15:20
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi         
14:14
Hasan Şaş, Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı         
14:01
Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı         
13:28
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı         
13:24
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 18:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efecan Karaca: "Erol Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırırsa başarılı olur..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]