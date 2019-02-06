Son Dakika Haberleri: Efecan Taraftarla Buluştu

Efecan Taraftarla Buluştu

27 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Efecan Taraftarla Buluştu, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Alanyaspor Store mağazasında taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan Karaca, turuncu-yeşilli taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

Efecan Karaca, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin Doğum Gününü Kutladı Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor

Futbolcu Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk, Rize'ye Hayran Kaldı Beşiktaşlı Yönetici Hüseyin Yücel: Kagawa'nın Opsiyonu Taraftar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efecan Taraftarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]