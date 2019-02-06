Efecan Taraftarla Buluştu
27 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Aytemiz Alanyaspor
'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca
, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Alanyaspor Store mağazasında taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan Karaca, turuncu-yeşilli taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
, Genel Sekreter
Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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