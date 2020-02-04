Efeler Belediye Başkanı Atay'a 'Sanat Dostu Belediye Başkanı' ödülü - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Atay'a 'Sanat Dostu Belediye Başkanı' ödülü

7 saat önce

Tiyatro Gazetesi'nin 6'ncı "Anadolu Tiyatro Ödülleri " töreni İstanbul Fatih'te bulunan Su Sanatları Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Efeler Belediye Başkanı Atay'a 'Sanat Dostu Belediye Başkanı' ödülü, System.String[]

Tiyatro Gazetesi'nin 6'ncı "Anadolu Tiyatro Ödülleri " töreni İstanbul Fatih'te bulunan Su Sanatları Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay "Sanat Dostu Belediye Başkanı" ödülünü aldı.


Sanata ve sanatçıya verdiği değer dolayısıyla ödül almaya hak kazanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ödül töreninde yaptığı konuşmada kendisine bu ödülü layık gören Tiyatro Gazetesi'ne teşekkür etti. Atay, "Yaklaşık bir yıldır Efeler Belediye Başkanıyım. Göreve geldikten sonra Efeler Belediyesi olarak Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. Ardından yayın kurulunu oluşturduk. Neredeyse her mahallemizde Sanat ve Kültür Merkezleri açıyoruz. Maalesef yaşadığımız kentte uyuşturucu kullanım yaşı ortaokul birinci sınıfa kadar düşmüş durumda. Çocuklarımızı bu bataklıktan çıkarmak için sanata ve spora yönlendiriyoruz. Sanat ve Kültür Merkezlerimizde çağdaş Atatürkçü eğitmenlerimiz, öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sanata yönlendiriyorlar. Aynı zamanda da Efelerspor Kulübü'nü kurduk. Takımımız ilk sezonunda bulunduğu ligde şampiyon oldu. Efeler Belediye Başkanı olarak benim görevim 'Marka Kent' oluşturmak. Efeler ilçesinin ismini sanatla ve sporla tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi. - AYDIN

İstanbul, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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