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Efeler belediye başkanı atay: belediyeyi organize soymuşlar

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, kendisinden önceki dönemde CHP'den seçilerek başkanlık yapan son seçimde aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den aday olup kendisine rakip çıkan Mesut Özakcan'ı eleştirdi.

Efeler belediye başkanı atay: belediyeyi organize soymuşlar, System.String[]

AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, kendisinden önceki dönemde CHP'den seçilerek başkanlık yapan son seçimde aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den aday olup kendisine rakip çıkan Mesut Özakcan'ı eleştirdi. Atay, Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, "Belediyeyi yakınlarıyla birlikte organize soymuşlar" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, düzenlediği basın toplantısında göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlattı. Atay, kendisinden önceki dönem borcunun inceleme sonucu 17 milyon 480 bin liradan 18 milyon 987 bin 512 liraya çıktığını belirterek, "Biz ne yazık ki Efeler Belediyesi'ni devraldığımızda, sadece maddi anlamda büyük bir enkaz devralmadık, manevi anlamda da enkaz devraldık" dedi. Atay, eski belediye başkanı Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, şöyle dedi: "Bazı mallar belediyeye girmemiş ama satın alınmış. Belediyeye faturalar kesilmiş. Bir organize işin olduğu görülmekte. Hatta bunları imzalayan kişilerin de, başkanın akrabaları olduğunu saptadık ve organize şekilde belediyenin soyulduğu gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Belediye bünyesinde yeni kurulan Teftiş Kurulu Başkanlığı bugüne kadar 6 kişiyle ilgili yasadan kaynaklı olarak disiplin işlemleri yaptı. 17 kişi hakkında Kamu İhale Kanunu'na muhalefetten soruşturma açıldı. Ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:03 Kaynak: DHA
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