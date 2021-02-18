Efeler Belediye Başkanı Atay; "Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor" - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Atay; "Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor"

18.02.2021 09:49
Efeler Belediye Başkanı Atay;

Efeler Belediye başkanı Fatih Atay, son günlerde basında yer alan 'Jeotermal şirketlerinden para istediği' yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor.

Efeler Belediye başkanı Fatih Atay, son günlerde basında yer alan 'Jeotermal şirketlerinden para istediği' yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor. Efeler Belediyesi söz konusu para ile ilgili jeotermal şirketlerine değil Valiliğe yazı gönderdi" dedi.

5686 sayılı yasa ile jeotermal şirketlerin, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na yatırmaları gereken paranın 5'te birinin Efeler Belediyesi'ne verilmesi gerektiğini kaydeden Edeler Belediye Başkanı Fatih Atay, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada hakkındaki bu iddiaları seviyesiz bulduğunu belirtti. Atay, "Bu hem Efeler Halkının yasal hakkı, hem de bu para belediye gelirlerini kapsadığı için bunu istememek hizmet kusuru sayılıyor" diyerek Valiliğe gönderilen bu yazının da yeni değil 13 ay önce 13 Ocak 2020 tarihinde yazıldığını kaydetti.

Açıklamasına "13 ay önce aklın neredeydi? O zaman eleştirmedin de neden şimdi eleştiriyorsun? Birileri mi bir şey söyledi?" soruları ile devam eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, " Başkan yardımcımızın yazısıyla Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığı'na yazıyı göndermişiz ve not düşmüşüz; 'Şu tarihte size yazı gönderdik ve bizim payımızı göndermediniz'. Aydın ilindeki bir belediye bu payı aldığını söyledi, basında var. Ben neden almayayım? Efeler halkının kanun gereğince bu parada payı varsa efeler halkının sucu ne? Efeler'e neden ödenmiyor?" diyerek yapılan yanlışlara da karşı olduklarını belirtti.

Kentteki hava kirliliğinin doğru verilerle tespit edilmesi için belediye envanterine kattığı 'Gaz Ölçüm Cihazı' ile yapılan ölçüm sonuçlarının belgeleri olduğunu belirttiği evraklarla açıklama yapan Atay, ölçüm sonuçlarının da üst sınırın üzerinde olduğunu iddia etti.

Efeler Belediye Başkanı olarak seçimden önce verdiği sözün arkasında olduğunu ve mevcut durum devam ettiği sürece karşısında olacağını kaydeden Başkan Atay, bir yandan Efeler Belediyesi'nin yasal hakkı olan parayı isterken diğer yandan da jeotermal şirketlerine sonna kadar karşı olduğunu dile getirdi. Atay açıklamasının devamında "Hiç birinizden korkuyorum, hiç biriniz de beni itibarsızlaştıramayacaksınız. Gazetede bu haberi kimin çıkarttığını biliyorum. Sonuna kadar Efeler halkı ile birlikte mücadele edeceğiz. Halkımın temiz bir ortamda yaşam hakkını savunmak için mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Efeler Belediye Başkanı Atay; Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor

Mehmet Fatih Atay, Jeotermal, Yatırım, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Belediye Başkanı Atay; 'Hakkımız olan parayı istememek hizmet kusuru sayılıyor' - Son Dakika


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