Son Dakika Haberleri: Efeler Belediye Başkanı Özakcan CHP'den İstifa Etti

Efeler Belediye Başkanı Özakcan CHP'den İstifa Etti

36 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP'den istifa etti.

Efeler Belediye Başkanı Özakcan CHP'den İstifa Etti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP'den istifa etti.

Özakcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini söyledi.

Partisinde hizmet etme olanağının kalmadığını ifade eden Özakcan, "CHP'de siyaset yapma değil hizmet etme olanağı, imkanı kalmadı. Artık CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü. Orada yer alıp siyaset yapmanın bir anlamı kalmadı." dedi.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Özakcan'ın yerine belediye başkan adayı olarak Mehmet Fatih Atay'ı açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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