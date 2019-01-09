Efeler Belediye Başkanı Özakcan CHP'den İstifa Etti
36 dakika önce
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP'den istifa etti.
Efeler
Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP
'den istifa etti.
Özakcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini söyledi.
Partisinde hizmet etme olanağının kalmadığını ifade eden Özakcan, "CHP'de siyaset yapma değil hizmet etme olanağı, imkanı kalmadı. Artık CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu
partisi haline dönüştü. Orada yer alıp siyaset yapmanın bir anlamı kalmadı." dedi.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Özakcan'ın yerine belediye başkan adayı
olarak Mehmet Fatih Atay
'ı açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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