Son Dakika Haberleri: Efeler Belediye Meclisi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Efeler Belediye Meclisi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Efeler Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Meclisi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Efeler Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri seçimleri yapılırken, meclis 2019 yılında tatil yapmayacak.

Efeler Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın başkanlık ettiği toplantıda 7 madde görüşüldü. 2019 yılında da tatil yapmama kararı alındı. Meclis Denetim Komisyonu'na üye seçiminin de yapıldığı toplantıda komisyona Cumhuriyet Halk Partisi'nden İsmail Türkbay, Sıdıka Fahlioğulları, Fikri Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Nail Çelik ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mehmet Kıvanç seçildi.

Meclisin bu güne kadar tatil yapmadan büyük bir özveri ile çalıştığını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Meclis üyelerimizin öncelikle yeni yıllarını tebrik ediyorum. Tüm sevdikleri ile birlikte daha nice sağlık, mutluluk ve huzur dolu yıllar diliyorum. Meclisimiz bildiğiniz gibi bu güne kadar tatil yapmadı, bundan sonra da yapmayacak. Kurucu meclis üyelerimiz ile bugünlere kadar uyum içerisinde çalışarak geldik. İnanıyorum ki bundan sonra da böyle olacak. Kendilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Aydın, Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
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