Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi, Abdülbaki'ye yeni akülü araç hediye etti
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Efeler Belediyesi, Abdülbaki'ye yeni akülü araç hediye etti

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kendisinden yeni bir akülü araç talebinde bulunan Abdülbaki Özkan'ı Kurban Bayramı öncesinde sevindirdi.

Efeler Belediyesi, Abdülbaki'ye yeni akülü araç hediye etti, System.String[]
AYDIN (İHA) – Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kendisinden yeni bir akülü araç talebinde bulunan Abdülbaki Özkan'ı Kurban Bayramı öncesinde sevindirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Abdülbaki Özkan, rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyordu. Abdülbaki'nin daha rahat hareket edebilmesi için ailesi, Efeler Belediyesi'ne akülü araba talebinde bulunmuştu. Efeler Belediyesi, Abdülbaki için en uygun akülü aracı temin etti. Mahallede gerçekleşen teslim törenine katılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Abdülbaki Özkan'la biraraya gelerek, aracı kendisi teslim etti.

Yeni aracına kavuştuğu için çok mutlu olan Abdülbaki Özkan, "Uzun zamandır akülü aracım olmasını istiyordum. Tekerlekli sandalye ile hareket etmem biraz zor oluyordu bu yüzden akülü araç beni çok rahatlatacak. Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay buraya gelerek aracı bana teslim etti. Kendisinin gelmesinden dolayı çok mutlu oldum. Önce başkanıma ve bu aracı bana sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Artık daha çok dışarı çıkıp, gezebileceğim" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, engellilerin kentte daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışacaklarını belirterek, "Abdülbaki'nin akülü araç istediğini öğrenince bizzat gelip aracı teslim etmek istedim. Bizler belediye olarak toplumumuzun her kesiminden gelen ihtiyaç ve sorunlara ışık tutabilmeliyiz. Hayata geçireceğimiz projelerde çocuklarımız ve kadınlarımız gibi engelli vatandaşlarımızı da öncelikli tutuyoruz. Unutmayalım, hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz altyapı projelerinde engelli vatandaşlarımızın rahat hareket edebilmeleri bizler için çok önemli" dedi. - AYDIN
Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı, Efeler, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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