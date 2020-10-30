Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi - Son Dakika

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi

30.10.2020 19:34
Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi, System.String[]

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunmak için yola çıktı.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunmak için yola çıktı.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ekibe yaptığı konuşmada "Size iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum. Almış olduğunuz eğitimlerle gerekli uygulamaları yaparak insanların hayatlarını kurtarmak için elinizden geleni yapacağınıza güvenim tam. Kendinize dikkat edin" diyerek yardım timini uğurladı.

Belediye'nin farklı birimlerinde çalışan gönüllü personellerin yer aldığı 11 kişilik EFAK ekibi afet ve kriz durumlarında gereken tüm sivil savunma uygulamalarının eğitimini aldı. Düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarla saha deneyimine de sahip olan ekip, afet bölgesindeki diğer arama kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde birlikte çalışacak. - AYDIN

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi
Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi

arama kurtarma ekibi, Arama Kurtarma, Efeler, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu         
19:39
Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi         
18:58
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı         
18:30
17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı         
18:17
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı         
16:51
Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada         
16:03
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı         
14:22
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 19:49:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei