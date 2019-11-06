Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı

AYDIN (İHA) – Efeler Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi üzerinde metruk bir halde bulunan evinin önündeki kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'a Efeler Belediyesi yardım eli uzattı. Belediye personeli Ayten Çam'ın evini temizledi.



Geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basında yankı bulan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın yürekleri sızlatan hikayesi ile harekete geçen Efeler Belediyesi, zor şartlar altında yaşayan yaşlı kadına yardım etmek için kolları sıvadı. Önceki gün Efeler Kaymakamı Cemal Şahin tarafından ikna edildikten sonra huzurevine yerleştirilen Ayten Çam'ın yüzü, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla bir kez daha güldü.



Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Personeli ve zabıtanın yanı sıra Efeler Kaymakamlığı ve emniyet görevlilerinin de hazır bulunduğu çalışma ile Ayten Teyze'nin çevreye yaydığı yoğun kokuyla dikkat çeken, harabe haline gelmiş evi, belediye personeli tarafından temizlendi. Kullanılamaz halde bulunan eşyalar titizlikle toplanarak kamyonlara yüklendi. 3 kamyon yük çıkan evde çalışmalar, gaz sıkışmasının sebep olabileceği olası tehlikeler göz önüne alınarak sıkı güvenlik tedbirleri ile gerçekleştirildi. Kullanılamaz hale gelmiş eve Efeler Belediyesi tarafından eşya yardımı yapılacağı bildirildi. Mahalle sakinleri zor durumdaki Ayten Çam'a yardım elini uzattığı için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN