Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı

Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı

7 saat önce

AYDIN (İHA) –Efeler Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi üzerinde metruk bir halde bulunan evinin önündeki kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'a Efeler Belediyesi yardım eli uzattı.

Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Efeler Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi üzerinde metruk bir halde bulunan evinin önündeki kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'a Efeler Belediyesi yardım eli uzattı. Belediye personeli Ayten Çam'ın evini temizledi.


Geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basında yankı bulan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın yürekleri sızlatan hikayesi ile harekete geçen Efeler Belediyesi, zor şartlar altında yaşayan yaşlı kadına yardım etmek için kolları sıvadı. Önceki gün Efeler Kaymakamı Cemal Şahin tarafından ikna edildikten sonra huzurevine yerleştirilen Ayten Çam'ın yüzü, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla bir kez daha güldü.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Personeli ve zabıtanın yanı sıra Efeler Kaymakamlığı ve emniyet görevlilerinin de hazır bulunduğu çalışma ile Ayten Teyze'nin çevreye yaydığı yoğun kokuyla dikkat çeken, harabe haline gelmiş evi, belediye personeli tarafından temizlendi. Kullanılamaz halde bulunan eşyalar titizlikle toplanarak kamyonlara yüklendi. 3 kamyon yük çıkan evde çalışmalar, gaz sıkışmasının sebep olabileceği olası tehlikeler göz önüne alınarak sıkı güvenlik tedbirleri ile gerçekleştirildi. Kullanılamaz hale gelmiş eve Efeler Belediyesi tarafından eşya yardımı yapılacağı bildirildi. Mahalle sakinleri zor durumdaki Ayten Çam'a yardım elini uzattığı için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Meşrutiyet Mahallesi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi, Ayten Teyze'ye yardım eli uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]