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Efeler Belediyesi "Efe Masa" projesini hayata geçiriyor

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler halkının talep ve isteklerine daha hızlı çözüm üretilmesi için projelendirdiği "Efe Masa"yı uygulamaya geçiriyor.

Efeler Belediyesi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler halkının talep ve isteklerine daha hızlı çözüm üretilmesi için projelendirdiği "Efe Masa"yı uygulamaya geçiriyor.


Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda "Efe Masa"da görev yapacak 45 yeni personel ile buluşan Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Yeni projemizi uygulamaya başlayacağız. Burada görev yapacak olan sizler bizim yüzümüz ve gücümüz olacaksınız" dedi.


Halkın ilettiği sorun, şikayet ve dileklerine anında müdahale etmek istediklerini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Efe Masa sistemimiz çalışmaya başlayacak. Böylece vatandaşlarımız, sorunlarını bize iletmekten çok Efe Masa'ya ileterek 48 saat içinde sorunların çözüldüğünü görecek. Başvuru sahipleri gelişmelerle ilgili bilgilendirilecek. Bu iletişimi belediyemiz adına sizler kuracaksınız. Halkımızdan gelecek öneri ve istekleri dinlerken, sabırlı, güler yüzlü olun. Efe Masa'nın halkın masası olduğunu unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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