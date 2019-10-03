Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması yaptı

21 dakika önce

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması gerçekleştirerek, çarşının üstünü örten çatıdaki çöpler temizlendi.

Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması yaptı, System.String[]

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması gerçekleştirerek, çarşının üstünü örten çatıdaki çöpler temizlendi.


Rutin olarak esnaf ile bir araya gelen efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bu buluşmalar kapsamında Ağustos ayında da Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnaf ile bir araya gelmişti.


Ayakkabıcılar Çarşısı'nı 'Efeler'in Gözbebeği' olarak nitelendiren Başkan Atay, gerçekleşen buluşmada esnaf ile birlikte çarşı için yapılması gerekenlerin tespitinde bulunmuştu. Kış gelmeden önce çarşısının çatısında iyileştirmeler yapılacağı sözünü veren Başkan Atay, Temizlik İşleri Müdürlük Ekipleri'ni alana gönderdi.


Uzun zamandır herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen Ayakkabıcılar Çarsısı'na adım atan ekipler, alanda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çatıda bulunan atıkları toplarken, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi ve kısa süre içerisinde çatının temizliğini tamamladı. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık
Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:12:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi ekipleri Ayakkabıcılar Çarşısı'nda temizlik çalışması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]