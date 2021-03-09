Efeler Belediyesi izleyicileri tiyatroya doyuracak - Son Dakika

Efeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği değerle Efeler'de yaşayan vatandaşların gönlünde taht kuran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, her hafta sonu Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverleri tiyatrolarla buluşturuyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler TV üzerinden kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürüyor. Böylece; Efeler TV, tiyatro ve belgesel yayınlarıyla dopdolu ve renkli bir Mart ayı geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da 'Kelebekler Özgür Olmalı', 14 Mart Pazar günü saat 13.00'te 'Eşekler Karnavalı' adlı tiyatro oyunları Efeler TV'de çocuklarla buluşacak.

Mart ayı boyunca düzenli olarak belirlenen tarihlerde; 'Bir Zebra Müzikali', 'Çalışkan Karıncalar', 'Meraklı Dedektif ve Gırgır', 'Arkadaşım Robot' ve 'Deniz ile Dinozor' adlı çocuk oyunları online olarak yayınlanacak.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla; 'Merhaba Gölgem' adlı çocuk oyunu ile 'Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı yetişkin oyunu 27 Mart Cumartesi günü Efeler TV'de izleyici ile buluşacak. Yine Mart ayı içinde 'Benim Giritli Limon Ağacım' adlı belgesel de, vatandaşlara keyifli bir gün yaşatacak. - AYDIN