Efeler Belediyesi karantinada olan sokağı ilaçladı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde karantinaya alınan Pınar sokakta ilaçlama çalışması yaptı.

Geçtiğimiz hafta başında açıklanan kontrollü normalleşme kararları ile birlikte risk haritasında orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da normalleşme süreci 2 Mart Salı günü itibari ile başladı. Gerçekleştirilen sıkı denetimlere rağmen Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları artış gösterdi. Efeler ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni karar aldı. Alınan karara göre, Eğrikavak Mahallesi'nde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği Pınar Sokağa giriş-çıkışlar yasaklanarak karantina altına alındı.

Karantina kararının ardından Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de kolları sıvadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile ilaçlama ekibi Eğrikavak Mahallesi'ne giderek karantinaya alınan Pınar sokaktaki evlerde ve sokak genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Muhsin Kıyar da Başkan Atay'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - AYDIN