Efeler Belediyesi kurban pazarlarını bayrama hazırlıyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda hayvan pazarlarında bölgedeki hayvan hareketlerini kontrol altına alarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda, görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarları ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimin sağlanması için hazırlıklarını sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, hayvan pazarında Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dört koldan çalışma gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için görevli tüm ekipler temizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarı içindeki ve çevresindeki ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot biçimi ve ağaç budama işlerini yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları ile de pazar alanı pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve haşere kontrolünü ele almak için hayvan pazarı ve çevresinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışmalar sonrasında hayvan pazarlarına araçlarıyla giriş yapacak olan vatandaşların araçlarının Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumluluğundaki dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, hijyenik ortamın kalıcılığı için dezenfekte edileceği ve dezenfeksiyon işleminin bayram boyunca süreceği belirtildi. - AYDIN