Efeler Belediyesi maske kullanımına dikkat çekti - Son Dakika

Efeler Belediyesi maske kullanımına dikkat çekti

22.10.2020 15:34
Efeler Belediyesi maske kullanımına dikkat çekti, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından, Efeler Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan anlamlı paylaşımda maske takmanın önemine dikkat çekilirken, paylaşım birçok vatandaşın beğenisini kazandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından, Efeler Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan anlamlı paylaşımda maske takmanın önemine dikkat çekilirken, paylaşım birçok vatandaşın beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Aydın Boysan Sokağı'nın, açılış törenine katılan Hasanefendi Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın korona virüs testinin pozitif çıkması, törene katılan birçok kişiyi tedirgin ederken Efeler Belediyesi'nden anlamlı bir paylaşım yapıldı. Törene katılan kişilerde şuana kadar korkulan olmazken, talihsiz durum sonrasında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da korona virüs testi yaptırdığı ve negatif çıktığı öğrenildi. Konu ile ilgili Efeler Belediyesi tarafından açılış anında çekilen toplu fotoğraf paylaşılırken açıklamaya da anlamlı bir not düşüldü. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan anlamlı paylaşımda "Bu fotoğrafta gördüğünüz bir kişide korona virüse rastlandı. Fakat maske kuralına uyulması sayesinde hastalık diğer kişilere bulaşmadı. Sadece siz maske takıyorsanız, koruma oranı yüzde 70, iki taraf da maske takıyorsa hastalığa yakalanma riski sadece yüzde 1,5. Tedbirlerimizi aldığımız sürece korona virüsü yenmek zor değil. Maske takmak sağlığımız için şart" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Efeler Belediyesi maske kullanımına dikkat çekti

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi maske kullanımına dikkat çekti - Son Dakika

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