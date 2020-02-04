Efeler Belediyesi'nden Atatürk'e özel gazete - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden Atatürk'e özel gazete - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden Atatürk'e özel gazete

6 saat önce

Efeler Belediyesi, Atatürk'ün Aydın ziyaretine özel hatıra gazetesi bastırdı.

Efeler Belediyesi'nden Atatürk'e özel gazete, System.String[]

Efeler Belediyesi, Atatürk'ün Aydın ziyaretine özel hatıra gazetesi bastırdı.


Efeler'de yaşayan yazarların eserlerinden oluşan gazete, mahallelerde dağıtılarak Ata'nın ziyareti, 89. yılında kentin dört bir yanında anıldı.


Göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü farklı belediyecilik anlayışıyla ile kentin kültürel mirasına da sahip çıkan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de kente düzenlediği ziyaret anısına özel gazete hazırlandı. Atay'ın başyazısını kaleme aldığı gazetede, Efeler'de yaşayan yazarlara ait şiir, röportaj ve köşe yazıları yer aldı.


Ahmet Zeki Muslu'nun "Gazi Aydın'da", Havva Çetintürk'ün "Atatürk'ü Getiren Tren", Abdulkadir Turhan'ın "Atatürk'ün Aydın'a Gelişi ile İlgili 3 Şubat Anıları", Kaan Vardarlı'nın "Mustafa Kemal Ruhu", Etem Oruç'un "Aydın ve Atatürk", Nail Topal'ın "Atatürk'ün Seyahat Notlarında Aydın ve Çevresi" başlıklı yazıları ve M. Kemal Yılmaz'ın "Atatürk'ün Eli" adlı şiirinin bulunduğu gazetede, geçmiş yıllarda düzenlenen anma törenlerine ait fotoğraflar da okuyucularla paylaşıldı.


Atatürk'ün hatırasının yaşatılması adına basılan gazete, Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları tarafından kentte yaşayan vatandaşlara hediye edildi. Belediye çalışanları bu özel günün hatırlanması için gazeteleri kırsal mahallelere de ulaştırmayı ihmal etmedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, belediyeciliğin sadece üstyapı sorunları ile ilgilenmekten ibaret olmadığını söyleyerek; "Temel hizmetleri yerine getirmek için çabaladığımız kadar sosyo-kültürel faaliyetlerimizle ve kentimizin hafızasına sahip çıkarak Efeler'de her açıdan bir marka kent oluşturmak için hizmet ediyoruz. Cumhuriyet'imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ı 89 yıl önce ziyaret edişi de kentimizin tarihi için önemli bir olaydır. Bu ziyareti bugün de aynı tazeliği yaşıyoruz ve Atatürk'e dair her şeyi yaşatmaya devam etme kararlılığı ile çalışıyoruz." diye konuştu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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