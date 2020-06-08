Efeler Belediyesi'nden Babalar Günü için özel kutlama - Son Dakika

Efeler Belediyesi, yaklaşan 'Babalar Günü'nde özel bir kutlama gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Efeler'de yaşayan babaların, çocuklarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafların Efeler Belediyesi'nin reklam panolarında yayınlanacağı duyuruldu.



Efeler Belediyesi, Babalar Günü'nde farklı bir çalışmaya imza atıyor. Efeler'de yaşayan babaları hem sevindirmek hem de çocukları ile geçirdikleri mutlu anları ölümsüzleştirmek için kolları sıvayan Efeler Belediyesi, babaların çocuklarıyla ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları belediyeye ait reklam panolarından paylaşacağını açıkladı.



Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, "Siz de reklam panolarımızda yerinizi alın. Babalar Günü için 'Baba ve Çocuk' temalı fotoğraflarınızı bekliyoruz. Fotoğraflarınızı babalargunu@efeler.bel.tr adresine gönderebilirsiniz. Son Gün: 15 Haziran 2020" ifadelerine yer verildi.



Başkan Atay, "Biz büyük bir aileyiz"



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesi olarak büyük bir aile odlularını belirterek, "Yaklaşan 'Babalar Günü'nde her biri ailemizin değerli bir üyesi olan babalarımızın mutluluğunu taçlandırmak için böyle bir kutlama yapma kararı aldık. Evlatları ile birlikte güzel anılarını ölümsüzleştirdikleri fotoğrafları, belediyemizin reklam panolarından paylaşacağız. Tüm babalarımızın, evlatlarıyla birlikte mutlu ve güzel günler geçirmelerini diliyorum" dedi. - AYDIN