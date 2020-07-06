Efeler Belediyesi'nden çalışanlara iş sağlığı eğitimi - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden çalışanlara iş sağlığı eğitimi

Efeler Belediyesi çalışanları, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi aldı.

Efeler Belediyesi çalışanları, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi aldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla gerçekleştirilen eğitimler, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ve İş Güvenliği Uzmanı Hasan Toker tarafından gerçekleştirildi.

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İş güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbir eğitimleri iki bölümde anlatıldı. İşçi sağlığı konusunda çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmenin öneminin anlatıldığı eğitimlerde çalışanları, zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamanın önemine vurgu yapıldı.


"İlk yardım soğun kanlılık gerektirir"


İlk yardım ile ilgili temel bilgileri, yaralıya erken ve doğru müdahaleyi, kriz anında yapılması gereken öncelikli işlemleri anlatan Dr. Atay, "Eğer ki ilk yardımı yapacak kişi, panik ve heyecan içine giriyorsa kesinlikle müdahaleden kaçınmalıdır. Müdahale yapılması durumunda yardımdan çok zararın dokunması olasıdır. Bu yüzden her eğitimde vurguladığımız gibi, ilk yardımı yapacak kişinin soğukkanlı ve duygularını kontrol edebiliyor olması çok önemlidir" dedi.


Çalışanlara iş güvenliğinin önemini anlatan İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Toker, iş güvenliğinin amacını belirterek, "Çalışanlara en yüksek seviyede ergonomik bir ortam sağlamak çok önemlidir. Çünkü bir bakıma hayatımız iş yerinde ve çoğunlukla masa başında geçiyor. Haliyle, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden korunmalıyız. Bu sebeple iş yerinde de yapabileceğimiz kültür-fizik hareketi ile önlem alabiliriz" diye konuştu.


Eğitimlerde ayrıca tehlike ve riskleri önemseyerek gerekli önlemlerin alınması, yangın anında yapılması gerekenler, gürültünün zararları, ağır kaldırma ve yasal mevzuat hakkında çalışanlara bilgi verildi. Eğitimin ardından tüm personele konu ile ilgili sınav yapıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden çalışanlara iş sağlığı eğitimi - Son Dakika
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