Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi - Son Dakika

İnsan odaklı projelerini ardı ardına hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir projeye imza atıyor. Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi 15 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

İş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere de ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunacak olan Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi açılışa hazırlanıyor. Başkan Atay'ın, iş arayanlar ile işçi arayanları buluşturmak için hayata geçireceği Kariyer Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi 1961. No: 25 adresinde 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 13.00'te açılacak. İş arayanlar ilanları ve başvurularını Kariyer Merkezi'ni ziyaret ederek, kariyer danışmanlarına telefonla ulaşarak veya Efeler Belediyesi'nin resmi web sitesinden online başvuru yaparak takip edebilecek.

Resmi sosyal medya hesaplarından Kariyer Merkezi'nin tanıtım videosunu paylaşan Başkan Atay, "Değerli hemşehrilerim, sizlere verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dertlere derman olmak adına bir projemizi daha hayata geçiriyor, Efeler'de işçi ve işvereni eşit şartlarda buluşturuyoruz. Efelerimize hayırlı olsun" İfadelerini kullandı. - AYDIN