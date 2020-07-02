Efeler Belediyesi'nden Milli Halterci Çakın'a ödül - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden Milli Halterci Çakın'a ödül
Efeler Belediyesi'nin Temmuz ayı birinci meclis toplantısında "Aydın'ın Altın Kızı" olarak bilinen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Ayşegül Çakın'a 5 bin TL ödül verilmesine karar verildi.
Efeler Belediyesi'nin Temmuz ayı birinci meclis toplantısında " Aydın'ın Altın Kızı" olarak bilinen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Ayşegül Çakın'a 5 bin TL ödül verilmesine karar verildi.
Spora ve sporcuya verdiği destekle tanınan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi'nin Temmuz ayı birinci meclis toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Atay'ın başkanlığında toplanan meclis, gündemdeki 24 maddeyi karara bağladı.
Efeler Belediye Meclisi'nin görüştüğü gündem maddeleri arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Ayşegül Çakın da yer aldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından Efeler'in milli gururu Çakın'a belediye bütçesinden 5 bin TL ödül verilmesi yönündeki teklif oy birliği ile kabul edilerek komisyona sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:05 Kaynak: İHA
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