Efeler Belediyesi'nden Otonomi Aydın'da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden Otonomi Aydın'da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması

Efeler Belediyesi, Otonomi Aydın'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, Otonomi Aydın'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

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Temiz ve sağlıklı bir Efeler için göreve geldiği günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın- İzmir Karayolu üzerindeki, 1992 yılından beri ikinci el araç piyasasının nabzının attığı Otonomi Aydın galericiler sitesinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.


Çalışmalar için kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizlik araçları yardımıyla tazyikli ve köpüklü su kullanarak alanı köşe bucak temizledi. Normalleşme döneminde de sıkı koronavirüs tedbirleri alan Efeler Belediyesi çalışanları galericiler sitesini dezenfekte etmeyi de ihmal etmedi.


Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan esnaflar, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Aydın İzmir Karayolu, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden Otonomi Aydın'da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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