Efeler Belediyesi'nden pazar yerleri duyurusu - Son Dakika

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının düzenlemesi ile ilgili duyuruda bulundu. Açıklamada geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemenin bu hafta da geçerli olduğu belirtildi.



Efeler Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları ile ilgili bir dizi yeni düzenlemeye imza attı. Her hafta pazarların kurulacakları alanlarla ilgili paylaşımda bulunan Efeler Belediyesi, bu hafta da yeni bir duyuruda bulunarak Pazar yerleri ile ilgili akıllardaki soru işaretine son verdi.



Efeler Belediyesi'nin vatandaşlara gönderdiği SMS metninde ve sosyal medya hesaplarından Başkan M. Fatih Atay adıyla yapılan paylaşımda; "Vatandaşlarımızın dikkatine, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerimiz geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığımız gibi açık olmaya devam edecektir. Cumhuriyet (Nevzat Biçer Parkı yanı), Girne (Efekent Kapalı Pazar Yeri), Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Kurtuluş (Eski Otogar) Pazar Yeri salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri açık olacaktır. Ata Pazar Yeri (Ege Caddesi) perşembe günü, Umurlu Pazar Yeri Cuma günü, Dalama Pazar Yeri Pazar günü, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerleri Pazartesi günü açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN