Efeler Belediyesi'nden sağlık seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden sağlık seferberliği - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden sağlık seferberliği

6 saat önce

Efeler Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Efeler Belediyesi'nden sağlık seferberliği, System.String[]

Efeler Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediye personeli, sağlık muayenesinden geçirilirken tetanosla mücadele için 800 çalışana aşı yapıldı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçirildi. Görevleri gereği toz, toprak, çivi vs. maddeler ve gıdalarla temas halinde olan 800 belediye çalışanına tetanos aşısı yapıldı. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği aşılama ve genel sağlık taraması çalışmalarında 2 gezici sağlık aracı da yer aldı. Araçlarda röntgen ve işitme testleri uygulandıktan sonra tüm personel EKG (Kalp Akım Grafiği), solunum, kan ve idrar tahlilinden geçirildi.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları kapsamında gereken diğer tüm çalışmaların programlandığı ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi. - AYDIN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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