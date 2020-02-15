Efeler Belediyesi'nden Sevgililer Günü etkinlikleri - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen sevgililer gününe özel "Seninle Evlenir miyim" adlı iki perdelik komedi oyunu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Barbaros Uzunöner 'in yazıp yönettiği "Seninle Evlenir miyim" adlı tiyatro oyunu Efelerli vatandaşları gülmekten kırıp geçirdi. Zamane ilişkilerine mizah yoluyla değinen iki perdelik şarkılı türkülü komedide olup bitenler izleyicileri hem eğlendirdi hem de şaşırttı. Tiyatro oyununu izlemeye gelen çiftlere Efeler Belediyesi personelleri karanfil hediye ederek, çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutladı.



Aynı zamanda Efeler Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile şehrin farklı noktalarında yer alan restoran ve kafelerde Efelerli çiftlere karanfil dağıtarak, Başkan Atay'ın selamını ilettiler. Karanfil dağıtımından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediyesi personellerine ve Başkan Atay'a teşekkür etti.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında gerçekleşen etkinliklerle ilgili olarak; "Efeler 'de yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Efeler 'de parolamız sevgidir. Her zaman olduğu gibi bu özel günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Efeler 'de, Aydın'da, Türkiye'de ve tüm Dünya 'da sevginin ve anlayışın giderek çoğalması ümidiyle tüm vatandaşlarımızın 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum" sözlerini ifade etti. - AYDIN