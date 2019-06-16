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Efeler Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilere ve ailelerine jest

13 dakika önce

Efeler Belediyesi hafta sonu üniversite sınavına giren öğrencilere ve velilerine sınavların yapıldığı okulların önlerinde su, meyve suyu, kahve ve çay ikramı yaptı.

Efeler Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilere ve ailelerine jest, System.String[]
Efeler Belediyesi hafta sonu üniversite sınavına giren öğrencilere ve velilerine sınavların yapıldığı okulların önlerinde su, meyve suyu, kahve ve çay ikramı yaptı. İkram araçları önünde uzun kuyruklar oluşurken öğrenciler ve velileri duyarlı davranışından dolayı Efeler Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Yüz binlerce gencin aylardır hazırlandığı, üniversite sınavları hafta sonu yapıldı. Havaların oldukça sıcak olduğu Aydın'da Efeler Belediyesi sınava girecek gençleri ve ailelerini önemli bir hizmet verdi. Sınav merkezleri önünde seyyar ikram araçları ile hazır bulunan Belediye görevlileri isteyen herkese ücretsiz içecek hizmeti verdi. Geleceğin teminatı olan gençlere her zaman destek olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay "Üniversite sınavına girecek olan adaylar ve aileleri büyük heyecanla sabahın erken saatlerinde sınav yerlerinde oluyorlar, gençlerimiz içerde ter dökerken velilerimiz saatlerce okul önlerinde bekliyorlar. Biz de hem sınav öncesi öğrencilerimize hem de orada saatlerce heyecanla bekleyen velilerimize küçük bir ikram yapmak istedik. Sınava giren tüm üniversite adaylarına başarılar diliyorum. Umarım hepsi istedikleri bölümleri kazanır ve emeklerinin karşılığını alırlar" diye konuştu.

Sınava giren öğrenciler ve velileri de Efeler Belediyesi'nin yaptığı bu uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, belediye başkanı Atay'a ve belediye görevlilerine teşekkür ettiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
Efeler, Güncel
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