Efeler Belediyesi'nden üst yapı atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden üst yapı atağı - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden üst yapı atağı

6 saat önce

Efeler Belediyesi, kentteki üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nden üst yapı atağı, System.String[]

Efeler Belediyesi, kentteki üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurlu'da okul, cami ve düğün alanının, Işıklı'da belediyeye ait kafenin ve Çeştepe'de hayvan pazarının bakım-onarım ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla kent genelinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin 3 mahallesinde eş güdümlü çalışmalar yaptı. Kolları sıvayan ekipler, 2 aydır yoğun çalışmalar gerçekleştirdikleri Umurlu'da eğitimin daha sağlıklı koşullarda devam etmesi için Umurlu Emirdoğan İlkokulu'nun duvarlarını boyadı, yıpranan çatısını tamir etti. Emirdoğan Camii'nin yıkılan avlu duvarlarını onaran çalışanlar, sokak düğünlerinin düzenli yapılabilmesi ve neden oldukları gürültü kirliliğinin önüne geçilebilmesi için yeni bir yazlık düğün alanı inşa etti.


Işıklı ve Çeştepe mahallelerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Işıklı'daki Efeler Belediyesi'ne ait kafede ve Çeştepe'deki hayvan pazarında bakım-onarım, boyama ve çatı yenileme çalışmaları yaptı.


Kent genelinde hizmetlerine hızla devam eden Efeler Belediyesi'nin bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Çeştepe, Umurlu, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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