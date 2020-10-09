Efeler Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL oldu - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin, 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediyenin 2021 tahmini bütçesi 258,774 milyon TL oldu.

Efeler Belediye Meclisinin, Ekim ayı toplantısının 2. birleşimi Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Atay, 11 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise, 2021 yılı bütçesi ve performans programını sundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Plan Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda Efeler Belediyesi'nin 2021 yılı tahmini bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Efeler Belediyesi'nin, 2021 tahmini bütçesi 258,774 milyon TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 Gelir Ücret Tarifesinin görüşüldüğü Ekim Ayı ikinci oturumunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın önerisiyle ilçe belediyelerinin alması gereken katı atık bedeline Efeler ilçesinde 2020 yılında olduğu gibi zam yapılmamasına meclis üyelerinin oylarıyla karar verildi. - AYDIN