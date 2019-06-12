Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi'nin çevre ödülleri dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Efeler Belediyesi'nin çevre ödülleri dağıtıldı

3 saat önce

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi'nin çevre ödülleri dağıtıldı, System.String[]
Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Çocuklar, gençler, yetişkinler, okullar, firmalar ve kurumlar ile muhtarlıklar kategorilerinde düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ve Firmalar ile kurumlar, okullar kategorisinde düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül takdim töreni Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılara takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından verildi.

Ödül dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Atay, "Geleceğe bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir ve temiz bir çevre olmalıdır. Hem çevreyi korumak hem de çevre sorunlarına duyarlı nesiller yetiştirmek bizim üzerimize bir borçtur. Biz bu güzel çevre mirasını atalarımızdan aldık, torunlarımıza da daha güzel bir çevre mirası bırakmak istiyoruz. O nedenle çevreyi koruyan ve çevre bilincini oluşturan herkesi ödüllendirmek istiyoruz. Böyle bir gelenek oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
Efeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayı bulan uygarlığın simgesi ile para kazanıyorlar Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi'nin çevre ödülleri dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]