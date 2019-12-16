Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi

6 saat önce

Efeler Belediyesi tarafından Kültür Merkezleri'nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi, System.String[]

Efeler Belediyesi tarafından Kültür Merkezleri'nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.


Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurslar haftanın her günü belirlenen kültür merkezlerinde devam ediyor. Geçtiğimiz ay kayıtları alınan yetişkinlere yönelik kurslar Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde resim ve ebru Köprülü Kültür Merkezi'nde seramik - çini ve el sanatları, Hasan Efendi Kültür Merkezi'nde el sanatları ve dikiş - nakış, Kadıköy Kültür Merkezi'nde dikiş - nakış ve örgü, Umurlu Kültür Merkezi'nde ise güreş, halk oyunları, modern dans, voleybol, bağlama, dikiş - nakış, gitar ve satranç olarak devam ediyor. Yakın zamanda ise Serçeköy, Girne ve Adnan Menderes Mahalleleri'nde de kurslar açılacak.


Açılan kurslardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, kurslar sayesinde günlük stresten uzaklaştıklarını ve kursların kendileri için motivasyon olduğunu ifade etti.


Devam eden kurslarla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Vatandaşlarımız nisan ayından bu yana kurslarla ilgili yoğun talepte bulunuyorlardı. Yeni eğitim - öğretim yılının başlaması ile birlikte bizlerde kayıtlarımızı alıp, Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçtik. Halkımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda kurslar açmaya gayret ediyoruz. Yakın zamanda da diğer kültür merkezlerimizde farklı kurslar açacağız" dedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı?
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı

Son Dakika Haberleri
23:44 Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL - Son Dakika
23:44 Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı - Son Dakika
23:44 Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı - Son Dakika
23:43 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:42 KKTC turizm tanıtım filmi gösterildi - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]