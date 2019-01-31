Efeler Belediyesi'nin Yarıyıl Tatili Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Yarı yıl tatiline giren öğrenciler için Efeler Belediyesi tarafından sömestr şenliği düzenlendi.

Yarı yıl tatiline giren öğrenciler için Efeler Belediyesi tarafından sömestr şenliği düzenlendi. Başkan Özakcan'ın ziyaret ettiği şenlikte çocuklar Başkan Özakca'a yoğun ilgi gösterdi.



Efeler Belediyesi tarafından 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında sömestr şenliği düzenlendi. 3 noktada düzenlenen şenlikte çocuklara yönelik birçok aktivite yer alıyor. 28-29-30 Ocak'ta Fatih kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlikler, 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi'nde, 2-3 Şubat'ta da Umurlu mahalle meydanında 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Şenlikte şişme oyun grupları, yüz boyama, palyaço ve sürprizler çocukları bekliyor.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Fatih Mahallesi'ndeki şenlik alanını ziyaret ederek çocuklar ile birlikte zaman geçirdi. Miniklerden yoğun ilgi gören Özakcan, "Hepinize iyi tatiller diliyorum. Eminim ki karneleriniz birbirinden güzel notlarla doludur. Çünkü Efeler'in efe yürekli çocukları çalışkandır. Derslerini ihmal etmezler. Zayıfları olanlar da ikinci dönem daha çok çalışarak düzeltsin. Sizleri çok seviyorum" dedi.



Çocukların fotoğraf çektirmek için yarışa girdiği Özakcan, çocuklarla yakından ilgilendi. - AYDIN

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