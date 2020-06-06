Efeler Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi, Korona Virüs salgın hastalığı sebebiyle yaşanılan normalleşme sürecinde hastalık riskini en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor.



Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, normalleşme sürecinde de kent genelinde kurulan pazarlarda maske, eldiven dağıtmaları ve ateş ölçümü yapmaları için "Efe Masa" ekiplerine talimat verdi. Efe Masa ekipleri pazaryerlerinde vatandaşlara ve esnaflara maske, eldiven dağıttı ve esnafların, vatandaşların ateş ölçümünü yaptılar. Aynı zamanda Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan esnaflara Korona virüs bilgilendirme broşürleri ve afişleri dağıttı.



Pazaryerlerinde maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapan 'Efe Masa' ekipleri aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetlerini ilgili belediye birimlerine iletmek için not aldı. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN