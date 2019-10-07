Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi Osman Yozgatlı'da yeni yol çalışması başladı
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Osman Yozgatlı'da yeni yol çalışması başladı

Efeler Belediyesi Osman Yozgatlı'da yeni yol çalışması başladı

24 dakika önce

Efeler Belediyesi Fen İşleri ekipleri Osman Yozgatlı Mahalesi'nde yeni yol çalışmasına başladı.

Efeler Belediyesi Osman Yozgatlı'da yeni yol çalışması başladı, System.String[]

Efeler Belediyesi Fen İşleri ekipleri Osman Yozgatlı Mahalesi'nde yeni yol çalışmasına başladı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmasında öncelikle yoldaki eğimi azaltmaya başladı. Ham olan yolu uygun hale getirdikten sonra yola parke döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü, kısa süre içerisinde 1278 Sokağı Osman Yozgatlı Mahallesi'nin kullanımına açacak.


1278 Sokağın yanı sıra ilçe genelinde yoğun olarak çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü Osman Yozgatlı Mahallesi 1265 Sokak'ta yol yenileme, Fatih Mahallesi 1130 Sokak'ta kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay çalışmalarla ilgili olarak, "Uzun zamandır hizmet bekleyen mahallelerimiz, sokaklarımız var. 6-7 aydır değil 3-4 yıldır belediyeden geri dönüş alamayan mahallelerimiz geliyorlar, bizlere taleplerini iletiyorlar. Amacımız ilçemize en iyi ve hızlı şekilde hizmet etmek. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın bu taleplerine en hızlı şekilde dönmeye çalışıyoruz. Mahallemize kazandırılacak yeni yol tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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