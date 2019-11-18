Efeler Belediyesi otizmli çocuklara sahip çıkıyor

AYDIN - Aydın'da Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği Otizm Spor Merkezi'nde, Otizmli çocuklara eğitim veriliyor.

Otizmliler Efeler Belediyesi'nin "Otizm Spor Eğitim Merkezi"nde büyük bir özenle eğitim görüyorlar. Halen 83 otizmli çocuğun eğitim aldığı merkezde ayakta durmakta güçlük çekerek eğitimlerine başlanan çocuklar süreç içinde patenle kayıp, bisiklete binmeye başladı. Merkezi ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ailelere yeni müjdeler verdi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Otizm Spor Eğitim Merkezi'nden Efeler'e yerleşen İranlı, Suriyeli ve Azerbaycanlı üç öğrenci de faydalanıyor.

Ayakta duramıyordu, bisiklete biniyor

Otizm Spor Eğitim Merkezi'ne geldiğinde ayakta durmakta zorlanan bir çocuk aldığı eğitimlerin sonrasında bisiklete bir profesyonel gibi binmeye başladı. Benzer bir çocuk ise şimdi paten kayıyor. Temel spor becerileri, koordinasyon eğitimi, oyun becerileri, takım sporları, masa tenisi, bisiklet, paten ve hoverboard ile öğrencilerin gelişmelerine katkıda bulunuluyor.

Hayata bağlandılar

Her gün bir saat özel eğitim programına alınan otizmli çocukların gelişimlerinde inanılmaz iyileşmelerin yanı sıra sosyal yaşamlarında da olumlu değişiklikler dikkati çekiyor.

Merkezde eğitim gören çocuklar, değişik spor ve sosyal aktiviteleri birlikte izliyorlar. Aydın 1. Amatör Lig'de yer alan Efelerspor ile Yılmazköyspor maçında seremoniye çıkan çocuklar için önümüzdeki süreçte velileriyle birlikte geziler yapılması, spor müsabakaları ve sergi, söyleşi gibi etkinliklere katılarak toplumda farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Başkan Atay, "Büyük bir merkez hazırlıyoruz"

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, otizmli öğrenciler ve aileleriyle buluştuğunda bu konudaki çalışmalara bir yenisinin ekleneceğini müjdeledi.

Yedi Eylül Mahallesi'nde parkın bu amaca yönelik düzenleneceğini ve ailelerin çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri çocukların da çalışabileceği "Otizm Kafe" yapılacağını belirten Başkan Atay, "Onlar bizim canımız. Çocuklarımıza ve onlar için yaşamlarını adayan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Çocuklar "Başkan Amcalarına" sarılarak fotoğraf çektirirken, aileler adına söz alanlar da Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a gördükleri ilgiden dolayı teşekkür etti.