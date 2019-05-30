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Efeler Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

35 dakika önce

Efeler Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği düzenledi.

Efeler Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi, System.String[]
Efeler Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği düzenledi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın düzenlediği ilk personel yemeğine eşi Güneş Atay ile birlikte katıldı. Akarsu Park'ta gerçekleşen ve yaklaşık bin kişinin bulunduğu iftar yemeğinde, başta Başkan Atay olmak üzere, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personelleri ve aileleri katıldı.

Personeli ile birlikte iftar yemeği yiyen Başkan Atay, top sesinin duyulmasından sonra yaptığı konuşmada, Efeler halkı için beraber ve birlik içinde yoğun ama verimli bir sürece girileceğini belirtti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Bu birinci yılımızda geleneksel hale getireceğimiz iftar yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Seçimlerde neler yapacağımızı halka anlattık, Efeler halkı da bu dediklerimizi, bu vaatlerimizi yerine getirmemiz için bizleri seçti. Ben vaatlerimi yerine getirme konusunda çok kararlıyım, hepsini gerçekleştireceğim. Bu görevi yaparken, birlikte yapacağız. Sizlerin de görevlerinizi bu vaatleri gerçekleştirmek, Efeler halkına iyi hizmet yapabilmek için kararlı, doğru ve hızlı bir şekilde çalışacağınızdan eminim." Diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde beş yıllık bir temennide bulunan Başkan Atay, personelin ve ailelerin Ramazan ayını ve bayramını kutladı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
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